Soleil Sorge ha baciato Alex Belli al Grande Fratello Vip. Non un bacio artistico né d’opera, ma un bacio vero, passionale, con la lingua, davanti a tutti gli altri gieffini presenti in giardino che hanno poi applaudito. “Anche io voglio un amore passionale come questo” ha commentato (sarcastica?) Queen Valery.

“Lo capisci che ti sei fatto stra-male da solo? Non ti ho dato altro se non fiducia, amicizia, sostegno totale ed un’infinita lista di valori in cui credo profondamente nella vita”, ha dichiarato Soleil Sorge. “Sono gli stessi valori a cui credo io per questo ci siamo avvicinati“, ha risposto Alex Belli. “No, perché altrimenti non avresti fatto quello che hai fatto“, la pronta replica di lei. “Non ho fatto niente amore, io sarei potuto andare in puntata e dirti questa cosa, te lo sto dicendo adesso. Sei tu che non volevi vedere, se è vero che gli occhi non mentono mai basta che mi guardavi negli occhi, lo sai“.

Soleil Sorge bacia Alex Belli, il video

“Lo senti questo? Uhm? E’ falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi”, ha detto Soleil. “Sei una testa di c**o lo sai?“, il commento di Alex Belli subito dopo il bacio.