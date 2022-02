Come prevedibile Soleil Sorge non ha preso bene la sconfitta al televoto contro Delia Duran. Durante una pausa pubblicitaria la moglie di Alex Belli ha iniziato a punzecchiare la rivale, che però è sbottata: “Puoi smetterla di parlarmi? […] Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare in questa situazione sono io. Non so proprio di cosa stai parlando. Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai stancando“. Delia ha risposto con un secco: “Beccati sta vittoria ciccia”.

VI PREGO L'HA DEMOLITA #gfvip

E sempre la Duran ci ha regalato il plot twist della nottata, perché dopo aver gioito per la vittoria sulla nemica, si è chiusa in camera con Manila Nazzaro ed ha confessato di voler lasciare il Grande Fratello Vip.

Ragazzi, Delia sarà vera come gli addominali di Urtis o i live di Britney Spears, ma…

La delusione di Soleil Sorge.

“Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo dei siparietti. Allora faccio le mie valutazioni, sono esausta giuro. Ho dei messaggi che voglio passare, però forse lo faccio nel modo sbagliato. Perché ci sono 20 persone qui dentro a cui non arrivano le mie cose e adesso anche al televoto. […] Mi sento di stare qui solamente a farmi buttare fango addosso. Chi me lo fa fare di stare qui a sentire le cose ribaltate? Poi fanno gruppi, si mettono in 5 o 6 a sparlare di continuo e ovviamente poi da casa magari credono a loro o danno il beneficio del gruppo. In 4 mesi credo di aver dato tanto a questo programma. Credo sia stata una sconfitta per me, ma che abbi anche vinto l’odio contro l’amore. Il pubblico che premia Delia al posto mio o di Giucas, non ci sta. E parlo per tante cose diverse. Poi ribaltano tutto e si sono attaccati ad ogni cosa per attaccarmi. La mia battuta sui piatti l’hanno usata per farmi nera e mi sento sola e non sto bene. Se possono buttarti già lo fanno, questo mi ha stancata sono stufa. A un certo punto uno si arrende a tutto questo. Viene premiato un teatrino del genere rispetto a due persone che hanno dato veramente tanto. Anche Clarissa e Manuel che pur di non dire una cosa oggettiva appoggiano Delia, ma sopratutto era evidente che era contro di me”.

DELIA 52% SOLEIL 36%