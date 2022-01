Subito dopo la puntata di ieri sera del GF Vip, Nathaly Caldonazzo ha voluto parlare con Soleil Sorge del triangolo che la vede coinvolta con Alex Belli e Delia Duran. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato con i discorsi senza senso sulle chimiche artisticho-telepatiche e i baci altruistici, ma la Caldonazzo l’ha messa all’angolo e le ha chiesto: “Perdonami ma sono cose assurde quelle che dici. Voi avete oltrepassato il limite. Rispondimi: con lui c’era innamoramento e passione?“. Finalmente alla domanda di Nathaly, Soleil Sorge è crollata e ha ammesso la verità.

“Secondo me loro due si erano studiati tutto prima del GF Vip. Volevano che lui entrando qui creasse delle dinamiche per poi fare i teatrini e fare le sceneggiate di gelosia. Certo, lui non si aspettava di trovare questa chimica con me, questa cosa artistica. Cosa intendo? Sai quando due persone che lavorano con la creatività trovano una connessione… Ecco a noi è successo questo, un’intesa speciale. Sì, ok è sbocciata anche una chimica fisica, ma non cercavamo questo.

“Se poi siamo arrivati all’innamoramento e alla passione? Sì, ma dopo alla fine. Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. Pensa che è cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose. – si legge su Biccy – Però non vuole stare con me, non vuole costruire il suo futuro con me, altrimenti non sarebbe uscito per recuperare il rapporto con lei.

Abbiamo cercato di frenare questa passione e innamoramento. Io in primis mi sono frenata per rispettare la mia e la sua relazione. Se mi fossi lasciata andare ai miei sentimenti sarebbe stato tutto molto più forte. […] Ora però basta. Perché io ora mi devo mettere da parte? […] E non dire che l’amore è tale se c’è l’esclusività! Esiste il poliamore e la poligamia. Ci sono mille sfumature di amore e sono tutte belle“.