Aldo Montano ieri sera si è collegato per più di un’ora in live con i suoi fan. Oltre ad aver bacchettato Alex Belli il campione olimpico ha detto cosa pensa di Soleil Sorge: “Ragazzi mi chiedete cosa penso di Soleil Sorge. Il fatto è che non lo so, io non ho, forse su Soleil io devo dire che…”

A questo punto la moglie Olga l’ha interrotto: “Io lo so cosa pensi davvero“. Montano però l’ha fermata: “Dai no vai via [risata]“.

Aldo in diretta instagram: “Cosa penso di Soleil? E’ l’unica con cui non avevo alcun rapporto” Olga: “lo dico io cosa pensi su Soleil”

Aldo: “noooo” 😂😂😂😂 #gfvip pic.twitter.com/GK7eQjU8Lg — CooBooBoo (@CooBooBoo) December 19, 2021

Comunque c’è Olga che vuole spillare un botto su Soleil ma Aldo alla prossima la caccia. #gfvip — V. (@_Sibeling_) December 19, 2021

Aldo Montano su Soleil Sorge: “Io e lei siamo due opposti”.

“Forse è l’unica persona là dentro con cui non ho stretto alcun tipo di rapporto. Penso che questo sia successo soltanto con lei. Credetemi che è molto difficile perché io sono molto compagnone, mi piace divertirmi, scambiare idee e adoro interagire con le persone. Con lei però è stato diverso e conosco a malapena il nome e il cognome. Forse è una cosa che è partita dall’inizio, da parte di entrambi, non soltanto da me sia chiaro. Non c’è mai stato il sentore di poter vedere dall’altra parte una persona amica con cui intavolare delle discussioni o aprire il cuore e confrontarsi. Abbiamo avuto dall’inizio due vie opposte. Anche se abbiamo coltivato amicizie comuni, come Katia e – all’inizio – Alex. Quindi siamo degli opposti, io e Soleil siamo distanti direi proprio di sì”.

Olga è tornata in diretta per stuzzicare il marito: “Posso dire cosa penso io di Soleil?” Anche questa volta però Aldo è sembrato in imbarazzo: “No basta che è meglio“.

A questo punto l’idea di Olga a L’Isola dei Famosi (sono circolati dei rumor a riguardo) non mi dispiace. Questa ragazza mi sembra molto più shady del marito.