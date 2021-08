Soleil Sorge sarà al Grande Fratello Vip, Luca Vismara no. L’ex cantante di Amici non avrebbe infatti superato i provini per il reality di Alfonso Signorini; almeno per quanto riguarda il kickoff di settembre, potrebbe essere però preso in considerazione se l’edizione dovesse allungarsi e sfociare nel 2022.

Soleil Sorge è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/ctILW8DNkb — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 23, 2021

Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha però scritto che l’ex volto di Uomini e Donne troverà in casa “una persona con cui è in guerra da anni”. Chi sarà questo fantomatico nemico della Sorge? L’ipotesi Luca Vismara (suo acerrimo rivale a L’Isola dei Famosi, con cui ha litigato pure durante l’evento di Capodanno organizzato da Biccy) è scartata. Che sia Luca Onestini, suo ex fidanzato lasciato in diretta tv? Oppure Vera Gemma, con cui ha avuto un duro scontro a Pechino Express? Lo scopriremo col passare dei giorni…

Soleil e Luca Vismara litigano in diretta e volano parole forti, lei gli stacca il collegamento (VIDEO) https://t.co/Qg4e5wZO9y — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 1, 2021

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, le ultime news

In queste settimane ovviamente tutti parlano della nuova edizione del Grande Fratello Vip che inizierà fra un mese. Riccardo Signoretti su NuovoTv ha scritto che al momento nel cast “mancano ancora vip di spessore” e questo “potrebbe essere un problema”; mentre Ivan Rota per Dagospia ha confermato l’indiscrezione su Raz Degan. “Il cast è ancora non è ancora definito, ma pare sicuro Raz Degan che dal film di Ermanno Olmi è passato ai reality“.

Nel dubbio al Grande Fratello Vip 6 troveremo personaggi come la già citata Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Moreno, Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro, Tommaso Eletti, Nicola Pisu, Giucas Casella, Raffaella Fico, Jo Squillo, Davide Silvestri, Raz Degan le principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié ed Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento.