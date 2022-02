Ieri sera Delia Duran ha vinto l’ennesimo televoto ed ha battuto Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, conquistando un posto in finale. In casa tutti i gieffini sono rimasti senza parole, tutti a parte Soleil Sorge, che – inaspettatamente – si è detta felice per la vittoria della sua nemica amatissima. Subito dopo la puntata del GF Vip Soleil Sorge ha spiegato la sua posizione ad Alessandro Basciano e Gianluca Costantino.

“Se la merita la finale tanto la finale, magari a livello etico e umano no, però per la mediaticità della cosa è giusto che vada lei in finale. Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro. Stiamo facendo televisione? Almeno lei da tre settimane sta facendo eccome tv. Quindi sai che ti dico? Lei è entrata qui dentro, l’hanno coccolata come la povera vittima? Hanno voluto accompagnarla? Adesso vi prendete che sta in finale e io sono pure felice, vi dirò di più. Perché almeno toglie il posto ad una delle persone che stanno lì aggrappate con le unghie per arrivare alla finale e dico ‘sai che c’è?’ A me non dispiace se c’è lei, se poi ci arrivo anche io in finale grazie al pubblico è perché sono stata capita, altrimenti io ho dato il massimo di quello che potevo dare e se non sono arrivata mi dispiace, evidentemente non so cosa fare. Se ci arrivo ben venga, se non ci arrivo sono contenta lo stesso. Però c’è gente che prova di tutto e molti fingono dalla mattina alla sera, cambiano facce per arrivare in finale”.

SOLEIL LUCIDISSIMA “io sono pure felice che Delia è in finale perché mediamente ha dato in 2 settimane più di tanti in 5 mesi, e poi l’hanno voluta loro? Bene, almeno toglie il posto a uno di loro. E anche se è strategia? L’ha fatta migliore degli altri” #gfvip pic.twitter.com/pBxWH2DGoN — Val💥 (@_val_30) February 8, 2022

Soleil Sorge: “La finale la merita più lei di molti altri”.

“Adesso questi si beccano Delia in finale, che alla fine se lo merita rispetto a loro, io godo e son felicissima. Scusate il cinismo, però è quello che penso. Guarda Delia mediaticamente…è superiore a tanti altri. E se ha fatto strategia amen, significa che la sua era migliore di quella di altri. […] A livello etico magari uno può pensare che chi è dentro da 5 mesi si merita di più quel posto rispetto a lei, ma ragioniamo anche sul piano di show e dinamiche, almeno lei ha fatto qualcosa. Quindi no, non sono affatto scontenta di com’è andato questo televoto”.

Il ragionamento di Soleil Sorge non fa una piega, Delia sarà anche arrivata da poche settimane, ma almeno ha creato scompiglio nel reality. Però è anche vero che secondo me dietro alle parole della gieffina c’è dell’altro. Se io fossi al posto della Sorge non vorrei mai che colei che mi ha battuto al televoto perdesse contro altri concorrenti.