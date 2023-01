Soleil Sorge a cena in Egitto con Alex Belli e Delia Duran: sul web è polemica

Senza alcuna ombra di dubbio Soleil Sorge è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati e popolari nel mondo della televisione italiana. Nel corso degli ultimi giorni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha trascorso qualche giorno in Egitto in cui si è concessa un cena con Alex Belli e Delia Duran. Alla luce di questo, sul web sono emerso numerose polemiche. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sebbene sia trascorso molto tempo dalle curiose vicende che li rendevano protagonisti all’interno delle casa più spiata d’Italia, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran continuano a far rumore sui social. Questa volta a far finire gli ex vipponi al centro della cronaca rosa è stata una foto pubblicata dalla tessa influencer che li ritrae a cena insieme.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, l’attore e la modella venezuelana si sono recati a Sharm el Sheik per sostenere impegni di lavoro. Dal momento in cui si sono ritrovati nella stesso posto, tutti e tre non hanno avuto problemi a condividere una cena insieme.

A dimostrarlo è stato il selfie pubblicato dalla stressa influencer sul suo account social. Nell’immagine in questione appare Soleil seduta di fronte ad Alex Belli e Delia Duran. Inutile dire che il post ha fatto il giro del web nell’arco di pochissime ore e numerosi sono stati gli utenti che non hanno potuto fare a meno di sollevare polemiche.

Molte persone hanno accusato gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip di aver finto astio solo per ottenere maggiore visibilità. Infatti, in occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, Soleil aveva dichiarato di aver messo un punto definitivo al rapporto con la coppia. Tuttavia, adesso la realtà sembra essere un’altra.