Sabato notte Lulù Selassié e Soleil Sorge hanno costruito una sorta di capanna per Barù e Jessica. I due gieffini sono rimasti un’oretta sotto le coperte facendo impazzire i fanclub Jerù. Ma cosa è successo tra la principessa e il nobile toscano? A scoprirlo c’ha pensato ieri sera Soleil, che ha fatto una vera intervista a Jessica.

“Cosa è successo? Tante chiacchiere, abbiamo scherzato e parlato molto. Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare la capanna chiedetela a Lulù che l’ha costruita e a Barù che l’ha voluta. Lulù l’ha fatta con te Soleil, ma Barù l’ha proprio chiesta”.

Soleil: “Ho intravisto lui senza maglia”.

“Eravamo entrambi vestiti e siamo rimasti così. Se era senza la maglietta? Sì, ma poi aveva il resto dei vestiti, io avevo la vestaglia e il pigiama. Abbiamo parlato di noi, del fuori e tante cose che ci riguardano. Tutte cose che con le telecamere e i microfoni non ci siamo mai detti. Qualcosa di privato e fisici? Pensieri e tante cose, dico soltanto questo per adesso. Abbiamo poi approfondito la possibilità di viverci questa storia ed essere più chiari. Almeno adesso è stato più chiaro e ho capito molte cose che prima diceva a metà davanti agli altri. Però non avevo rossori sul collo, nessuna cosa di quella tipologia. Se c’è stato qualcosa di fisico? Non ricorso e non posso rispondere”.

I chiarimenti di Barù sulla capanna.

Non solo Jessica, anche Barù ha parlato con Soleil della tenda artistica: “Se ci sono stati baci e carezze? Ci sono state chiacchiere e piccoli sfioramenti, perché eravamo molto vicini. Lei era triste e per questo ho voluto la capanna per rassicurarla sul bene che le voglio. Anche dopo ieri sera però non vedo una storia d’amore tra noi due fuori“.

Prima di dormire..mi chiedo cm siamo finiti dall’hot dog,a lei che prende della crema in camera,alla capanna sotto la quale ci sono stati circa un’ora e trenta minuti(Dalle 4.45 alle 6.15/20)per poi andare a dormire alle 6.30h.Distrutta ma felice 😭😍 #Baru #JessVip #Jeru #GfVip pic.twitter.com/dCuGffZZBN — P☕trizia ∞ 🍑 (@PatriziaAngel) March 6, 2022

Regina infame per te solo lame.

Ci hai fatto perdere cone sono arrivati sotto la capanna. Ci stai facendo perdere questo. Non è giusto. Abbiamo lottato tanto, sofferto come pochi. NON CI MERITATE #jeru #jessvip #GFvip pic.twitter.com/L7k4WXUm1y — Le Bimbe dei Jeru❤ (@DiJeru) March 6, 2022