Ieri sera c’è stato il colpo di scena nella soap ‘Chimica Artistica: Non è un Game‘. Nella puntata intitolata ‘Escape‘ il man con un bel coup de théâtre è stato squalificato dal GF Vip per aver abbracciato la sua Delia Duran. Appena la Pantera del Sud America e il compagno sono usciti, Soleil Sorge è esondata come un fiume che esonda.

“Anche basta che andassero a casa cornuti e felici. Mi dispiace essere stata in messa in mezzo da quei due ed esserci cascata. Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. Poi ha buttato tutto il suo percorso al vento. Chi è causa del suo mal pianga se stesso mi viene da dire. Mi spiace di essere diventata così fredda nei suoi confronti, ma non ne posso più. Ha giocato con i sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva. Non ci voglio ancora credere che possa avermi fatto questo. Poi ha detto delle cose pesanti. O mi ha manipolata totalmente, ma in un modo forte e allucinante, o altrimenti sta mentendo a sua moglie e a se stesso. E vabbè cavoli suoi, io ora ne sono fuori.

Soleil: “Alex aveva pensato anche di chiudere con Delia”.

La Sorge ha rivelato che pochi minuti prima della puntata, Alex Belli le avrebbe detto di aver anche preso in considerazione l’ipotesi della fine della storia con la Duran: “Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori. Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto“.

Qualcosa mi dice che la telenovela non è finita qui.