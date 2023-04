Soleil, Pierpaolo o Giulia: uno di loro al posto di Sonia? Le loro parole

Sonia Bruganelli anche quest’anno ha fatto intendere che non tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip e così è stata aperta la corsa al sostituto. In pole position ovviamente i tre volti che hanno lavorato all’ultima edizione: Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Soleil e Pierpaolo sono stati i conduttori del GFVip Party e hanno sostituito Sonia nelle due puntate in cui lei è stata assente, mentre Giulia ha ricoperto il ruolo di esperta dei social, rinominata dal web la bastarda col tablet. Quando però Signorini le ha chiesto di prendere il posto della Bruganelli per le due puntate in cui era assente, ha risposto di no.

“A Natale non mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della “bastarda con il tablet” è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo su Twitter. Non amo essere st*onza, lo sono quando c’è bisogno.

Giulia Salemi: perché ha detto no al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip https://t.co/NQs54GZJFV #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 29, 2023

Soleil e Giulia aprono le porte al ruolo di opinionista

Pierpaolo Pretelli – intervistato da Tag24.it – parlando proprio di Giulia al posto di Sonia ha confessato: “Giulia sta bene anche dove sta con quella poltrona social, l’importante è che ce ne sia una con dello spazio per lei“; mentre Soleil Sorge si è detta interessata: “Ohhh non toccherei questa tematica del futuro da opinionista perché sono scaramantica, ma ringrazio tanto Sonia. Mi piacerebbe moltissimo farla e resto qui in attesa di qualunque opportunità mi venga data”.

Quale sarà la decisione di Alfonso Signorini?