Soleil Sorge e Giulia Salemi sono molto amiche, ma l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi non è più sicura del loro rapporto. Alcune parole dette dall’influencer power nella casa del GF Vip hanno ferito Soleil.

“Me lo avete chiesto in molti. La verità è che ci conosciamo dal 2014 quando facemmo Miss Italia insieme. Abbiamo legato subito e siamo rimaste amiche negli anni. Questo almeno da parte mia… Da quello che dice nella casa del GF Vip Giulia ha poca fiducia e affetti in generale, è molto gelosa del suo lavoro e le sue cose e forse questo la porta ad avere insicurezze sui suoi rapporti interpersonali. Per questo ho compreso le sue parole quando ha detto di non avere amiche, ma a dirla tutta mi ha davvero deluso e rattristito. Dunque ad oggi non saprei più descrivere il nostro rapporto”.

La Sorge ha parlato anche di un’altra grande amica che adesso è nella casa di Cinecittà: “Una sorpresa a Dayane? Ho letto molti commenti del genere su Twitter e sono d’accordo con voi. Quando si arriva a quel punto in un reality, anche una parola di conforto vale tanto. Non oso immaginare dopo 4 mesi e dopo l’accaduto. Meriterebbe tanto una sorpresa da parte di che le vuole bene. Magari un video o una lettere della piccola Sofia. Sono certa che questo la riempirebbe di gioia e le darebbe la forza per andare avanti“.

Giulia e Dayane a parte, mi auguro che Alfonso prenda in considerazione Soleil per il GF Vip 6, magari insieme a Karina Cascella e Alba Parietti. Catfight assicurate dalla prima settimana!

Le stories di Soleil su Giulia e Dayane.