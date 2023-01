Soleil mette like a tweet contro il confronto con Onestini e chiede scusa

Quello che Soleil Sorge ci ha regalato ieri sera con Luca Onestini nello studio del Grande Fratello Vip è stata la versione annacquata di “amore sono dell’America del nord y si quieres te hablo en espanol tambien“.



Luca però non ha avuto la stessa reazione di Delia e – invece di rispondere contrattaccandola – ne ha preso le distanze aizzando il pubblico.

Un siparietto che ha suscitato scarso interesse (si sono rinfacciati cose del 2017, parliamone) e che non ha fatto bene a nessuno dei due. E se Luca Onestini rientrato in Casa ha continuato a parlarne, Soleil Sorge rientrata in albergo ne ha preso le distanze chiedendo scusa.

Soleil, le scuse su Twitter

In risposta ad un tweet di Gabriele Parpiglia in cui ha scritto: “Io voglio bene e stimo Soleil, lei può davvero avere un futuro da conduttrice molto più di altre, ma questa cosa va spenta, stop totale, non le fa bene“; ha così scritto: “Pienamente d’accordo con te. Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel “confronto” vissuto questa sera al #Gfvip . Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita“.

#gfvip io voglio bene e stimo @Soleil_stasi Lei può davvero aver un futuro da conduttrice molto più di altre ma questa ‘cosa’ va spenta . Stop totale . non le fa bene — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) January 2, 2023

Pienamente d’accordo con te. Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel “confronto”vissuto questa sera al #Gfvip . Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita.🙏🏼 https://t.co/MVDJ0nFdn4 — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) January 3, 2023

Non contenta ha anche messo una serie di like a tweet di suoi follower tutti dello stesso tenore. Eccone alcuni: