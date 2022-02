Il circo che ci hanno regalato sabato sera Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran è stato seguito e commentato anche dalla mamma e dalla zia della gieffina americana. Dalla lite fra Alex e Soleil, al bacio di quest’ultima con Delia.. La festa in maschera di sabato sera è stata decisamente pregna di trash.

Se la mamma di Soleil si è limitata a scrivere su Instagram “#BastaBelli” pubblicando un video della serata incriminata, sua zia su Twitter è stata decisamente più dura.

“Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show”.