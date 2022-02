In poche ore Alex Belli ha riconquistato Delia Duran e i due hanno ufficializzato la pace con una serie infinita di limoni. Soleil Sorge è rimasta a guardare per quasi 24 ore, ma stamani alle 4 è sbottata e durante un momento di confidenze in sauna con il Man ha fatto una scenata di gelosia. La gieffina sostiene che Alex adesso sia diverso con lei e che da quanto è rientrato il loro rapporto è frenato, privo della complicità che lo rendeva ‘alchemico’, ‘artistico’ e ‘telepatico’.

“Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima. Adesso il nostro legame è il 2% rispetto alla complicità e a quello che avevamo di bello. Tu prima dicevi di essere vero e a questo punto non lo eri, se rientrato cambi completamente. Tu non sei coerente come lo eri. Il nostro rapporto ora è totalmente fake. Ti stai frenando quindi non stai risolvendo nulla non essendo te stesso. Se fosse vero, la realtà è che quello che eri prima sarebbe dovuto rimanere identico. Io davanti a chi amo sono con gli altri la stessa persona che sono quando chi amo non c’è. Ricordo quando dicevi che era più importante essere sé stessi prima di tutto, ma alterando questo significa che nulla è reale”.

Forse non vi è chiaro che Soleil non sta asfaltando Alex ma sta facendo una scenata di gelosia#GFVip — Marizzita💥 (@Marizzita_) February 16, 2022

Soleil: “Siamo frenati, ma non ce la faccio a trattenermi, preferisco chiudere allora”.

“Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te. Sì quando ci siamo rivisti ieri sera ok, l’abbraccio e tutto, perché non ci siamo trattenuti. Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate. Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrarmi e non posso. Se sono egoista? No, o meglio è egoismo sincero, coerenza e verità. Ok vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora nulla chiudiamo io e te. Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione fidati, lei vuole la non presenza di me e te insieme. Devo lasciar tranquillizzare lei? Allora io prendo le mie decisioni adesso. O mi sento libera di tornare al nostro rapporto di complicità, o nulla. A me nascondere tutto manda in tilt. Poi cosa? Cosa? Cosa fai? Delia andrà in crisi comunque se ti avvicini a me. Mi sono rotta il C di pensare agli altri. Voglio la tua felicità e questo è vero, però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te, allora lo annulliamo. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita”.

Il Man pensava di entrare dentro, riconquistare Delia con un po’ di discorsi fuffa e tenere buona Soleil con due moine e invece non è andata così. Soleil è in looping e adesso vuole l’alchimia telepatica di prima, ora il game di Alex tornerà in overbooking…