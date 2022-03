Soleil Sorge è stata eliminata dal Grande Fratello Vip ad una settimana dalla finale. Fatale per lei il televoto flash con Davide Silvestri. La sua eliminazione è stata accolta con sorpresa visto che si credeva potesse arrivare perlomeno alla serata finale e, perché no, contendersi anche la vittoria del reality.

Nonostante ovviamente il dispiacere Soleil ha mantenuto il suo solito self control: “Va tutto bene, sono felicissima” – ha detto una volta in studio da Alfonso Signorini.

“E io che faccio adesso?”, ha poi chiesto al conduttore, che le ha risposto laconico: “Te ne torni a casa tua!”.

Sul web in molti si sono scatenati a commentare l’eliminazione dell’influencer. C’è chi crede sia stata eliminata dai fan degli altri personaggi forti della casa che hanno visto in Soleil un possibile pericolo per la vittoria finale e si sono schierati per eliminarla.

Poi c’è chi crede che la telenovela con Alex Belli abbia stancato e alla fine si è rivelata controproducente per lei.

Soleil eliminata dal GF a causa di Barbara D’Urso?

Fonte: web

I più maliziosi invece sospettano che ci sia lo zampino di Barbara D’Urso. La conduttrice partirà il prossimo 15 marzo con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e indiscrezioni vogliono proprio Soleil come opinionista del programma.

Che sia stata quindi una mossa per eliminarla e consegnarla alla D’Urso? Vedremo se il 15 marzo Soleil sarà in studio insieme agli altri due opinionisti: Federico Fashion Style e Antonella Elia.

La finale del GF è fissata per il 14, il giorno prima del debutto e per lei sarebbe stato difficile conciliare gli impegni. Ovviamente sono solo supposizioni.

Tempo fa anche con Katia Ricciarelli si alimentò il sospetto che potesse lasciare la casa prima della finale perché il suo nome era comparso sulla locandina di un evento che si sarebbe tenuto qualche giorno prima del 14 Marzo. La Ricciarelli è poi effettivamente uscita qualche settimana fa.