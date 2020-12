Ci sarà anche Luca Vismara fra i molteplici vip che parteciperanno in diretta streaming al Capodanno di Biccy, Ciao 2020 io esco, che sarà trasmesso in diretta su questo portale la notte del 31 dicembre.

Luca e Soleil si sono conosciuti in Honduras durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, quando l’influencer sbarcò a metà percorso insieme a Jeremias Rodriguez.

Giorno 61: anche nel giorno della semifinale, sull’#Isola è polemica tra Soleil e Luca 🔥 Scoprite cosa è successo qui 👇https://t.co/uYFw7VjcZC — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 26, 2019

Già in quell’occasione i due se le dissero di tutti i colori. Lui durante un confessionale disse “non mi sta per niente simpatica, è la persona più antipatica che abbia mai conosciuto, una rompic***i unica“, mentre lei rispose “anche a me piacerebbe non fare nulla tutto il giorno come fa lui“.

Soleil e Luca Vismara, una faida che dura da (quasi) 2 anni

L’antipatia fra i due è continuata anche in questo anno e mezzo dato che sui social si sono punzecchiati un paio di volte senza mai arrivare ad una pace.

A febbraio, durante la partecipazione di Soleil a Pechino Express, Luca Vismara è stato tirato in ballo da lei accusandolo pubblicamente di celarsi dietro un profilo fake per offenderla. Il cantante in quell’occasione ha prontamente smentito sottolineando di non aver il bisogno di nascondersi dietro un fake per dire “che è una str**za”, cosa che ha più volte fatto dal vivo nei suoi confronti, ribattezzandola addirittura “Stronzeil”.

Un mese prima, invece, sempre Soleil si era accorta che fra i profili che le avevano guardato le storie su Instagram c’era anche Luca Vismara, commentando: “Quando ti amano ma non ti seguono“.

Ora i due si ritroveranno di nuovo per la prima volta faccia a faccia a Ciao 2020, io esco. Perché iniziare il 2021 senza un po’ di trash sarebbe un peccato.