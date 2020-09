Dayane Mello nella casa del GF Vip ha dichiarato che Soleil Sorge le avrebbe detto che l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi avrebbe inscenato un’aggressione omofoba per visibilità. Oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato tutto a Domenica Live e ha detto di aver effettivamente riportato quella versione alla modella brasiliana.

La Sorge ha rivelato che la sera prima della presunta aggressione l’ex di Zorzi era a casa sua e le avrebbe detto che anche un finto attacco omofobo potrebbe comunque sensibilizzare sul tema del bullismo contro le persone LGBT.

“Dice la verità, io le ho detto quelle cose. Ho chiuso con quel ragazzo proprio perché pensavo che avesse inventato tutto. Come mai lo credo? Perché la sera prima di quel cazzotto lui era a casa mia e c’era anche mia madre. Lui ci disse che avrebbe potuto fare una cosa finta perché comunque sarebbe stata a favore dei gay. Cosa? Questo fatto appunto del creare e inscenare una situazione del genere. Questo è il motivo per il quale io ho dubitato della cosa e mi sono allontanata da lui e non gli ho più parlato. Ti rendi conto di quanto sarebbe brutta una cosa del genere se fosse creata ad arte?! Spero che non l’abbia fatto davvero”.