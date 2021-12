Alla faccia del ‘mi piace solo Sophie’, Alessandro Basciano continua avvicinarsi sempre di più a Soleil Sorge. La scorsa settimana il nuovo arrivato ha confessato alla gieffina di essere interessato a lei, ma si è preso un palo e così ha iniziato a provarci con Sophie Codegoni. Ieri sera però è cambiato qualcosa, perché complice una festa organizzata dal GF, Alessandro e Soleil sono tornati a stuzzicarsi.

L’ex tentatore di Temptation Island si è seduto accanto alla coinquilina e le ha detto: “Io non andrò mai contro di te. Mi trovo molto bene e la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Comunque lo sai che se vuoi possiamo continuare a dormire insieme. Se vuoi mettiamo anche le barriere che ti piacciono. Sono il tuo compagno, sono molto legato a te, pensa ad un vero alleato“.

La Sorge da vera ammaliatrice ha risposto con un: “Comunque mi mandi in tilt quando ridi così. Sai che mi ricordi tantissimo un mio ex fidanzato? Dai che ce l’hai presente, inizia con la M. Ecco ridi come lui e mi fa effetto vederti“.

Soleil e Alessandro: Dirty dancing.

Quei volpini degli autori hanno messo ‘Mi Fai Impazzire‘ di Blanco e Alessandro ha iniziato a cantarla guardando negli occhi l’ex bff di Alex Belli. Lei invece di frenarlo gli ha preso il mento tra le mani e poi l’ha accarezzato. Non contenti i dj della serata hanno fatto partire ‘Notti in Bianco‘ e i due si sono messi a ballare strusciandosi, fino a che la Sorge ha sussurrato: “Allontaniamoci che facciamo guai altrimenti. Poi se continuiamo così ci odiano tutti“. Basciano sorridendo le ha risposto: “Due volte ci tocchiamo però quando lo facciamo eh. Ve bene, em, all right. Facciamola grossa, facciamo un casino vero“.

Sophie, non vorrei dirtelo, ma…



