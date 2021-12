Ormai è evidente che tra Soleil Sorge e Alessandro Basciano ci sia una sorta di ‘chimica artistica’. Il volpino ha anche scelto il letto giusto in cui dormire e pure la posizione più strategica. Ieri notte Basciano e la Sorge erano appiccicati a letto, stamani si sono svegliati abbracciati e lui le ha dato un bel bacio sul collo.

Oggi pomeriggio Soleil e Alessandro – insieme a Giacomo Urtis – hanno parlato della loro nottata. La gieffina ha svelato che non capiva se quegli abbracci fossero reali o parte di un sogno.

“Ma come eravamo davvero avvinghiati? Diciamo che non me ne sono accorta del tutto, o meglio avevo il dubbio se fosse successo realmente o fosse parte del sogno che ho fatto. Però ammetto che è stato piacevole. Ho toccato per capire se fosse vero o un sogno. Il fatto è che stavo sognando di essere con un’altra persona e quindi non capivo”.

Basciano ha fatto una sorta di dichiarazione ammettendo di apprezzare le attenzioni della Sorge: “Però non è bellissimo se mi dici che nel sogno non ero io. Comunque stanotte mi hai abbracciato te, poi stamani mi sono aggrappato a te, eravamo appiccicati, però eri sveglia. Anche per me è stato piacevole. A me se una persona mi piace vorrei buttarmi. Giacomo dici che devo aspettare perché altrimenti brucio le tappe?”

Altro che Sophie, Alessandro è entrato dritto a gamba tesissima verso Soleil. Non posso dargli torto, ma anche no#GFvip #teamsoleil — ThisisSoleil’s 🌞 (@mettimileali) December 19, 2021

Ma Alessandro va a dormire 🛌 nel letto di Soleil, la tocca e si avvinghiano, tutto alla luce del buio! #GFvip — 29220a (@29220a) December 19, 2021

Soleil si confessa con Giacomo Urtis.

Appena Alessandro si è allontanato, la Sorge si è confidata con Giacomo. La gieffina ha ammesso di non essere immune al fascino del nuovo arrivato, ma ha anche detto di non volersi buttare immediatamente in una nuova ‘amicizia speciale’.

“Certo che è un bravo ragazzo e mi ha colpita è ovvio. Sì è bello, ma anche no amore, sto cercando di elaborare il tutto ancora. Anche perché mentalmente sto ancora pensando a fuori e però il mio subconscio fa degli scherzi. Certo che mi stanno mettendo alla prova”.

E le stesse confidenze Soleil le ha fatte a Sophie: “Nel sogno era sempre più intenso e reale il respiro, la presenza e il calore. Poi mi sveglio lo tocco e sento il suo petto. Amore eravamo proprio avvinghiati. Sono un po’ scattata e lui se n’è accorto. Sì eravamo proprio intrecciati ogni oltre limite della confidenza. Sentivo il suo respiro giuro, un momento un po’ imbarazzante. Sì amo avvinghiati anche con le gambe. Poi quando mi sono svegliata lui ha iniziato a farmi un massaggio altruistico alle gambe. Guarda che avvinghiati così nemmeno io e Alex“.

A quanto è quotato il bacio nei prossimi 7 giorni?