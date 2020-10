L’ex di Zorzi che ha inventato un’aggressione omofoba ieri è stato ospite a Live Non è la d’Urso dove ha raccontato di aver sbattuto la testa contro una porta in preda ad una crisi di ansia (dovuta ad un partner violento). Il ragazzo dice che si vergognava così tanto di quel momento di autolesionismo, da raccontare ai follower e agli amici di essere stato pestato da degli omofobi. Versione alla quale Barbara non ha creduto del tutto, visto che l’influencer in questione poche ore prima della finta aggressione aveva scritto a Soleil Sorge che avrebbe voluto inscenare un pestaggio.

Oggi a Pomeriggio 5 Soleil ha dichiarato che l’ex di Zorzi avrebbe mentito nuovamente ed ha fatto delle accuse davvero pesanti.

“Non era una porta, ha mentito ancora una volta. Marco è venuto e ha preso in giro la gente. Ha detto che aveva un fidanzato manesco? No, lui vuole passare per vittima, ma sono gli altri vittime delle sue cattiverie e manipolazioni. Lui parlava di una relazione di 3 anni fa, di un tipo che l’ha tradito nel suo letto, ma tanto avevano una storia aperta. La realtà è un’altra. Poi ha mischiato due storie diverse. Doveva scusarsi e invece si è giustificato dicendo bugie. Ieri sera ha parlato di una sua relazione, ma ha messo insieme 2 storie finite, una finita a settembre scorso e l’altra 3 anni fa. Ieri sera uno dei due ragazzi mi ha scritto, lui non aveva detto a nessuno di essere gay, nemmeno ai familiari. Marco in tutti i modi ha cercato di forzarlo ed ha fatto cose schifose. Marco è cattivo, è pronto a infangare gli altri per di uscirne bene, mi vergogno di essere stata sua amica. Continua a dire che è una vittima, le vittime sono altre. Barbara ci sono testimoni che hanno visto lui mettere le mani addosso al ragazzo e fingere attacchi epilettici. Ho scoperto dopo con prove assolutamente. Il ragazzo della chat che ti ha mostrato, loro sono stati insieme 2 mesi e poi altri 8 dove Marco lo inseguiva, io lo accompagnavo. Lui non si è fatto autolesionismo perché stava soffrendo. Stiamo scherzando? Si è dato una bottiglia di alluminio in faccia.

Magari ha anche bevuto alcol, ma non l’ha fatto perché era distrutto. Quella sera era felicissimo, tranquillissimo ed era a casa mia. Poi è tornato a casa sua e la mattina dopo mi sono svegliata con il video della finta aggressione sui social.

Lui strumentalizza tutto, qualsiasi personaggio o situazione. Ha fatto outing al suo ex con chiunque, con la famiglia, con gli amici. Questo ex di Marco mi ha scritto una lettera dove dice tutto. Per lui ci vorrebbe un TSO, sono reati quelli che ha fatto. Poi ha diffamato un suo ex dicendo che lo picchiava, cosa che invece ha fatto lui a questo ragazzo”.