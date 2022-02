Dopo i balli artistici dell’altra sera, Delia Duran e Soleil Sorge ieri hanno parlato nuovamente del triangolo di cui fanno parte. La Duran però ha detto di voler mantenere la sua posizione di chiusura con Alex Belli.

“La cosa he mi ha lasciato basita è che la complicità che ha avuto con te è la stessa che ha creato con me in 3 anni. Ascolta, vedere il mio uomo che esce dal GF e poi però a casa si isola e resta con te telepaticamente e pensa a te e pubblica delle cose, era un po’ sfasato e non era lo stesso Alex. Io voglio finire questa storia, questa presa per il cu**. Questa roba non mi appartiene e ho detto basta. Io posso comprendere tante cose. Lui è sempre stato sincero all’inizio, mi ha detto com’è fatto e l’ho capito e accettato, ma questo è diverso. Prendermi per il c**o non mi sta bene. Fa un gaming che non mi appartiene, che se ne vada a fare in c**o. Perché devo sopportare tutto questo? Spero che abbia capito questa scelta che ho preso. Se mi facesse una dichiarazione d’amore ora? Ci penserei, perché l’amore non è svanito del tutto. Come mai ho detto che è finita davvero? Perché sono stanca e son stufa, io sono impulsiva, ma è quello che penso”.

Soleil fa un passo indietro: “Sei tu la donna di Alex”.

“Io resto dell’idea che hai esagerato. Quando hai detto ‘basta ho chiuso il mio matrimonio e sono una donna libera’, secondo me è stato troppo pesante. Così come il gesto dell’anello non mi è piaciuto. Poi ricorda che con me può aver avuto la stessa complicità che ha con te, ma sei tu la donna della sua vita e non io. Mi hai dato della gatta morta, quando io sono stata la prima a mettere un palo tra me ed Alex”.

Che Soleil sia una delle colonne di questo GF Vip 6 è un dato di fatto, però in questo caso sta facendo un grosso errore. Come può dire la Sorge di non avere colpe ed aver messo un muro tra lei ed Alex? Fingiamo di credere che Delia non sia complice di questa soap, ma resta il fatto che Soleil ed Alex hanno limonato, si sono divertiti artisticamente sotto le coperte e si sono confessati amore reciproco.