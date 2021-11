Soleil Sorge non solo avrebbe rifiutato all’ultimo di partecipare alla tournée teatrale di Lillo e Greg, ma avrebbe anche detto no al Grande Fratello di Barbara d’Urso. Parola di Gabriele Parpiglia.

Soleil Sorge, retroscena lavorativo: “Questo vi dimostra quanto sia leggera e irrispettosa” * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/drpPTZINEc — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 7, 2021

In collegamento con Rosalinda Cannavò per Casa Chi, il giornalista ha infatti svelato che nel 2019 la gieffina sarebbe dovuta entrare al Grande Fratello di Barbara d’Urso in qualità di guest star ma “a 24 ore dalla firma è successo qualcosa”.

“Soleil Sorge sarebbe dovuta entrare nel Grande Fratello di Barbara d’Urso e avrebbe dovuto fare all’inizio solo tre settimane. Dopodiché c’è stato uno screzio – che al momento devo approfondire – e al suo posto è entrata proprio all’ultimo Taylor Mega. Al posto di Taylor Mega la prima scelta era stata proprio Soleil Sorge. In quell’anno ha vinto Martina Nasoni, era quella l’edizione incriminata”.

Soleil al Grande Fratello di Barbara d’Urso, ospitata sfumata: al suo posto Taylor Mega

Gabriele Parpiglia ha poi continuato:

“Posso assicurarvi che Barbara ha cercato Soleil e lei in un primo momento ha detto di sì. A 24 ore dalla firma è successo qualcosa è c’è stato il cambio di ingresso con Taylor Mega. Ve lo assicuro. Se è dipeso da Soleil? Non voglio dire altre cose adesso perché voglio la conferma, ma credo che non stiamo qua a discutere la professionalità di Barbara”.

Il Grande Fratello del 2019 è durato due mesi e nel corso delle settimane sono entrati numerosi ospiti famosi come Alberico Lemme, Guendalina Canessa, Vladimir Luxuria e proprio Taylor Mega.