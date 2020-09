Soleil Sorge e Andrea Iannone nelle scorse settimane sono stati paparazzati insieme e diversi settimanali hanno parlato di un possibile flirt tra i due. Sul nuovo numero di Chi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smentito qualsiasi relazione sentimentale con il pilota ed ha anche lanciato una shade. Secondo Soleil Andrea sarebbe interessato alla popolarità.

“Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen Rodriguez e con Giulia De Lellis. Sarà anche interessante fisicamente, ma non c’è feeling e io non ho mostrato interesse. E poi, per rispetto del passato, non sarei mai stata con uno che è stato con la mia ex cognata”.