Dopo aver ammesso che l’aggressione omofoba di qualche mese fa era solo un teatrino costruito ad arte per chissà quali scopi, l’ex di Tommaso Zorzi ha perso circa 20.000 follower su Instagram e ieri stranamente il personaggio in questione ha disattivato il suo account (questo la dice lunga e vi fa capire perché a me non ha mai stupito questa vicenda). Proprio in merito alla pausa social di questo ragazzo è intervenuta la sua ex bff, Soleil Sorge, che su Instagram ha lanciato una shade letale al ragazzo.

“Ha chiuso il profilo? Non mi sorprende affatto in realtà. Aveva cercato di raggirare la storia addirittura mentendo nuovamente cercando di addossare la cosa su di me e altre persone. Mi immagino abbia ricevuto tanta pesantezza in generale. Ad ogni modo ho deciso di non essere più ingenua come in passato, quindi mi auguro che lo stia facendo per lavorare su sé stesso e non come hanno fatto altre persone per non perdere ulteriori follower. […] Come sto adesso che i fatti mi hanno dato ragione? Da Dio, questo è karma”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche aperto le porte ad una sua eventuale partecipazione al GF Vip.

“Ho sempre pensato che non facesse per me, perché ho bisogno dell’aria aperta e stare chiusa in una casa potrebbe mandarmi fuori di testa. Effettivamente però adesso credo che potrebbe essere molto divertente”.

Non credo che Alfonso la chiamerà (almeno in questa edizione), ma Soleil è perfetta per il Grande Fratello Vip. Vipera, senza peli sulla lingua e con un modo di fare che manderebbe al manicomio anche i comodini (per non parlare del fatto che quando parla sembra che stia recitando perennemente in Dynasty o Gossip Girl).

Ricordiamoci cosa ha combinato a L’Isola dei Famosi e pensiamo a quello che potrebbe regalarci in un reality con un live h24…

Soleil si è scagliata anche contro il suo ex Luca Onestini.