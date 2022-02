Nella puntata di lunedì scorso Soleil Sorge ha letto parte della lunga lettera che ha scritto per Alex Belli. In sostanza la gieffina ha chiesto all’amico speciale di prendere una decisione definitiva tra lei e la moglie Delia Duran. L’attore di CentoVetrine a Casa Chi ha svelato che quello che abbiamo sentito nell’ultima puntata del GF Vip è soltanto un piccolo estratto di ciò che ha scritto Soleil per lui. Belli ha spiegato che la lettera è divisa in tre atti e che l’ultimo parla del loro amore.

“Ho apprezzato molto la lettera di Sole, io l’avevo già con me, aspettavo che la rendesse pubblica lei. Me l’ha fatta arrivare tramite il postino Giacomo Urtis. In realtà è molto più lunga di quello che avete visto. Adesso ve la mostro molto velocemente, perché ce l’ho sempre con me dietro. Questa lettera è di una bellezza incredibile, è divisa in tre atti. Come vedete è molto più lunga di quanto poteva essere raccontata dal punto di vista televisivo. Come ho detto è divisa in tre atti ed è bellissima perché descrive il primo che è la conoscenza, il secondo l’amicizia e il terzo il nostro amore. Quando l’ho ricevuta mi sono emozionato, mi ha confermato il grande spessore che lei ha nello scrivere ed è quello che mi tiene legato a lei, oltre ad altre cose ovviamente”.

Giochi, felicità, sintonia… amore? Solei prova a mettere in fila sensazioni, sentimenti e definizioni in una lettera. #GFVIP pic.twitter.com/sB56HRjIIO — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Soleil chiede un passo indietro ad Alex… e la risposta non si fa attendere. #GFVIP pic.twitter.com/GETuSZpnor — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Alex Belli sul calo di popolarità di Soleil.

“Perché ha avuto questo strano calo? Lei è sempre stata la preferita. Io penso che ci sia una coalizione da parte dei fanclub, di tutti i fanclub contro Soleil. Ovviamente se si uniscono fanno numeri grossi. Nello stesso tempo però devo dirti che un po’ si è spenta. venendole a mancare dei punti di spalla, come sono io, lei si è spenta. Come vedete si sveglia tardi e non è quelal di prima, questo non le fa bene. Ricordiamoci anche che ha contro tutta la casa e questa cosa non è semplice”.