Soleil Sorge, proprio come Antonio Medugno, è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin.

“Perché sono uscita? Perché doveva andare così. Sono convinta che quel che è importante non è l’uscita, ma ciò che hai lasciato durante tutto il percorso”.

La gieffina ha poi raccontato il suo percorso:

“Dentro la Casa sono stata sincera al 100%, anche se a volte mi sono morsa la lingua e non ho detto tutto quello che pensavo. Ma dentro quella Casa ho vissuto tutte le emozioni al 100% senza pensare alle telecamere. Sono felice di averlo fatto”.

“Il mio fidanzato fuori? Certo che è esistito, è sempre esistito” – ha continuato – “Non ha mai voluto entrare nel mondo del gossip, così l’ho sempre tutelato. Stavamo insieme da poco, ma è stato molto intenso. Se si chiama Carlo? Così dicono. Quando sono uscita mi è dispiaciuto constatare che era stato tirato in mezzo dai media. Per lui provo tanto affetto”.

Incalzata dalla conduttrice, la Sorge ha continuato:

“Come ha reagito la mia amicizia con Alex Belli? Sicuramente non è stato facile, ma io non sono mai stata innamorata di Alex. Sicuramente ho sbagliato, ci sono state svariate vicissitudini di cui mi prendo le responsabilità. Ma sono convinta che tutte le persone che mi vogliono bene comprendono bene tutto. Non sono mai stata innamorata di Alex, sono sempre stata innamorata di lui [Carlo, ndr].

L’amicizia con Alex è stato un pilastro ed un punto di forza all’interno della Casa. Sembrava infatuazione? Era solo complicità ed affetto. C’è stato un momento in cui la mancanza di affetto ti porta a legare maggiormente con le persone. Ma Alex non è mai stato il mio tipo di uomo, non ho mai pensato a lui con del romanticismo.

Quando mi ha detto ‘ti amo’ io già lo sapevo, perché l’istinto è donna. Io ho cercato di frenare”.