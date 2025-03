Sole e sismi: una possibile nuova prospettiva per la previsione dei terremoti?

Uno studio condotto in Giappone indica che l’energia solare potrebbe essere utilizzata per prevedere i terremoti, specialmente quelli superficiali. L’analisi evidenzia come il calore del sole possa modificare significativamente la temperatura dell’atmosfera, influenzando a sua volta le caratteristiche delle rocce e la pressione esercitata sulle placche tettoniche. Inoltre, queste variazioni temperature hanno un impatto anche sul movimento delle acque sotterranee e su altri fenomeni geologici. I ricercatori sottolineano che, sebbene il sole non sia la causa diretta dei terremoti, i suoi effetti possono contribuire a rendere questi eventi più prevedibili. Lo studio offre dunque nuove prospettive nella comprensione dei terremoti, suggerendo che monitorare le fluttuazioni termiche legate all’energia solare potrebbe fornire indizi importanti per la previsione e forse anche per la mitigazione di disastri naturali associati ai movimenti teltonici. Questo approccio integra scienze atmosferiche e geologiche, rappresentando un passo avanti nello studio dei meccanismi che governano i terremoti e aprendo nuove strade nella ricerca sismologica.