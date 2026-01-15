Soldiers of Song: musica contro la guerra in Ucraina

Il documentario “Soldiers of Song” di Ryan Smith arriva nei cinema italiani da fine febbraio grazie a Piano B Distribuzioni. In occasione del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, il documentario racconta lo straordinario viaggio di un gruppo di musicisti ucraini che, attraverso il potere trasformativo della musica, contribuiscono a unire la propria nazione durante la guerra.

Presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival, il film intreccia melodie e storie personali che parlano di resilienza, speranza e guarigione, mostrando come l’arte possa diventare una forma di resistenza e di coesione in mezzo al caos del conflitto. Il documentario accompagna alcuni dei musicisti più amati dell’Ucraina, tra cui Slava Vakarchuk, Andriy Khlyvnyuk e Svitlana Tarabarova, mentre condividono esperienze intime di vita sotto l’ombra dell’aggressione russa.

Attraverso interviste dirette e racconti personali, ciascun protagonista offre una prospettiva unica, contribuendo a una narrazione corale di unità e forza collettiva. Slava Vakarchuk e Svitlana Tarabarova ripercorrono i primi momenti dell’invasione, mentre Andriy Khlyvnyuk racconta il suo duplice ruolo di musicista e operatore di droni. Il film dà voce anche a storie di straordinaria resistenza, come un cantante lirico ferito da soldati russi che non rinuncia alla speranza di tornare a cantare e un direttore d’orchestra testimone del bombardamento del Teatro di Mariupol.

Girato nel cuore dell’Ucraina, “Soldiers of Song” si distingue per un’autenticità profonda, frutto di una troupe che ha lavorato in condizioni estreme. Il film è una potente testimonianza della forza della musica e del racconto cinematografico come strumenti di resistenza culturale e umana. Il regista Ryan Smith afferma che il film nasce dall’urgenza di raccontare la guerra attraverso la voce di chi continua a creare, anche quando tutto sembra crollare, e che la musica diventa qui un atto di resistenza, un linguaggio universale capace di attraversare il trauma e trasformarlo in condivisione.