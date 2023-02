Soldato torna a casa dopo un anno mezzo, come reagisce il gatto? -VIDEO

Al contrario della credenza popolare il gatto non è un animale asociale, ed ecco come si comporta quando rivede il soldato dopo oltre un anno – VIDEO.

I gatti sono conosciuto come animali dal cuore freddo che difficilmente mostrano affetto. Tuttavia anche loro hanno i loro momenti teneri e lo si può vedere dai numerosi video che escono dal web. Uno in particolare è diventato virale su YouTube e ha come protagonista un gatto che da un caloroso bentornato al soldato che mancava da casa da oltre un anno.

Il gatto da il bentornato al soldato e diventa virale – VIDEO

I gatti dimostrano affetto a modo loro e quando lo fanno è di certo un evento raro che se è colto attraverso la telecamera diventa anche virale. Le clip più apprezzate nel web sono quelli dove ritraggono gli animali correre incontro ai loro proprietari dopo che ritornano a casa dopo essere stati via a lungo, come accade appunto per i soldati.

I can sono i maggiori protagonisti di questa tipologia, ma nulla toglie che anche al gatto possa mancare il proprio umano. Le loro reazioni nel rivedere il proprio umano mancato per mesi o anni, fanno capire quanto gli animali provino un amore puro nei loro confronti.

I cani iniziano a scodinzolare all’impazzata e a piangere o abbaiare di gioia, mentre i gatti mantengono un comportamento più sobrio. Il video diventato virale in questi giorni ha come protagonista un soldato americano che torna a casa e, probabilmente la moglie, riprende la scena prima che varchi la porta di casa. Il gatto intuisce che qualcosa sta per succedere e fissa il portone per alcuni secondi, irrequieto.

Quando il soldato entra in casa, il gatto non capisce più nulla, prima lo annusa poi gli salta in groppa per dimostrargli tutto il suo affetto e per ricevere deliziosi bacini. La cosa ancora più esilarante è che c’è un altro gatto nella stanza ma al contrario del primo, rimane al suo posto a fissare la scena. Commenti e apprezzamenti sono stati molteplici per questa coppia ritrovata!