SolarCell Dunamis Confezione da 4 Batterie NiMH 1.2V AAA 900mAh Ricaricabili ad Alta capacità Adatte per Telefoni Cordless, Fotocamere Digitali, Auricolari Bluetooth e Dispositivi ad Alta Potenza

Dunamis Batterie Ricaricabili AAA 1.2V 900mAh Ni-MH Confezione da 4 *** Adatte per Telefoni Cordless *** Le batterie Ni-MH sono l’opzione sicura ed ecologica per le batterie ricaricabili in quanto hanno un effetto memoria minimo o nullo e durano molti cicli di carica e scarica rispetto ai vecchi tipi Ni-CD. La durata di queste batterie Ni-MH può arrivare fino a 1000 cicli di ricarica La dimensione AAA, 900 mAh, significa che queste batterie possono essere utilizzate in dispositivi di potenza medio-alta, inclusi auricolari Bluetooth, fotocamere digitali, giocattoli elettronici, torce elettriche, dispositivi audio e MP3. Provare sempre una batteria Ni-MH ricaricabile con potenza nominale uguale o superiore a quella già presente nel dispositivo. Le batterie Ni-MH hanno una bassa autoscarica, il che significa che si caricano anche se non vengono utilizzate per lungo tempo. Le batterie Dunamis sono precaricate e possono essere utilizzate immediatamente. Tuttavia, si consiglia di caricare completamente prima dell’uso, poiché per motivi di sicurezza, potrebbero non essere caricati sull’intera capacità della batteria. Le batterie Ni-MH raggiungono le massime prestazioni dopo 3-5 volte un ciclo di carica completo.

Le batterie Ni-MH sono l’opzione sicura ed ecologica per le batterie ricaricabili in quanto hanno un effetto memoria minimo o nullo e durano molti cicli di carica e scarica rispetto ai vecchi tipi Ni-CD. La durata di queste batterie Ni-MH può arrivare fino a 1000 cicli di ricaricaLa dimensione AAA, 900 mAh, significa che queste batterie possono essere utilizzate in dispositivi di potenza medio-alta, inclusi auricolari Bluetooth, fotocamere digitali, giocattoli elettronici, torce elettriche, dispositivi audio e MP3. Provare sempre una batteria Ni-MH ricaricabile con potenza nominale uguale o superiore a quella già presente nel dispositivo.Le batterie Ni-MH hanno una bassa autoscarica, il che significa che si caricano anche se non vengono utilizzate per lungo tempo.Le batterie Dunamis sono precaricate e possono essere utilizzate immediatamente. Tuttavia, si consiglia di caricare completamente prima dell’uso, poiché per motivi di sicurezza, potrebbero non essere caricati sull’intera capacità della batteria. Le batterie Ni-MH raggiungono le massime prestazioni dopo 3-5 volte un ciclo di carica completo.

6,99 €