Solar panel aumentano raccolti in Canada

I ricercatori canadesi hanno scoperto che le ombre parziali fornite dai sistemi agrivoltaici, ovvero pannelli solari con colture che crescono sotto di essi, possono effettivamente aumentare la produzione di cibo, migliorare la salute del suolo e favorire il riciclo dei nutrienti. I benefici aumentano quando i pannelli solari non sono in uso, il che significa che le fattorie solari dismesse potrebbero ancora fornire un vantaggio economico agli agricoltori alla fine della loro vita lavorativa.

Utilizzando modelli di resa, lo studio ha stimato che l’ombreggiatura agrivoltaica potrebbe aumentare il reddito delle aziende agricole dalla produzione di patate di 3,9 miliardi di dollari in Germania. Altri studi hanno raggiunto conclusioni simili. Il ricercatore principale, il professor Joshua Pearce, ha scritto che questo aumento della resa delle colture agrivoltaiche è stato dimostrato per dozzine di altre colture e combinazioni di pannelli solari in tutto il mondo, tra cui basilico, broccoli, sedano, mais, uva, cavolo, lattuga, erba da pascolo, peperoni, patate, pomodori e molti altri.

I pannelli solari aiutano inoltre a mitigare gli estremi climatici, come le ondate di caldo, “fornendo un valore significativo per gli agricoltori”.