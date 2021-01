Solange è morto nella notte fra il 6 ed il 7 gennaio, a confermarlo è stata l’autopsia. Il medico legale tuttavia non ha ancora redatto una relazione ufficiale, però sembra che l’esame abbia fornito una prima risposta sulle cause del decesso che sarebbero da attribuire – come riporta La Nazione – ad un infarto. Una causa naturale quindi, come era stato già ipotizzato.

Davide Dell’Omodarme, grande amico di Solange, ospite a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso aveva confermato che nessuno era a conoscenza dei suoi problemi di glicemia e che la notte del 3 gennaio, quando ha firmato al pronto soccorso per non farsi ricoverare, stava bene.

“Ribadisco che neanche noi amici più cari sapevamo che Paolo avesse problemi legati alla glicemia. Lui ha detto che sabato notte si sentiva meglio dopo le cure e ha firmato per tornare a casa. Il motivo forse è che domenica mattina aveva un collegamento per ‘Uno mattina-In famiglia’ a cui teneva moltissimo”.

Solange, Luxuria: “È morto da solo, mi diceva frasi preoccupanti”

A parlare in questi giorni è stata anche Vladimir Luxuria, amica di Solange, che ha rivelato a FanPage:

“L’ho sentito un po’ giù nell’ultimo periodo, forse si sentiva un po’ trascurato dalla televisione, sarebbe voluto andare più spesso in tv. Ma amava anche la sua vita ritirata, in campagna tra le sue galline. […] Ci sono rimasta male perché non me lo aspettavo. Non mi aveva mai detto di avere dei problemi fisici, mi sembrava che avesse più dei problemi di umore”.

E ancora: