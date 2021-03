Trasformare la crisi in opportunità per lavorare in modo più incisivo sulla prevenzione che, in ambito oncologico, non è sempre stata protagonista visto che l’obiettivo primario è quello di salvare la vita dei pazienti. Ma ora che, grazie ai progressi scientifici, il cancro è diventato una malattia cronica che si può – nella maggior parte dei casi – curare, è tempo di dedicarsi con più energia e competenza alla prevenzione, iniziando dalla formazione degli oncologi. Ne è convinta Solange Peters presidente della European Society for Medical Oncology (Esmo). Lo dimostra anche l’inizio di una collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) dell’Oms. Ad Oncoline, la professoressa Peters spiega perché questo è il momento giusto per concentrarsi sulla prevenzione, qual è l’impatto che il Covid sta avendo su pazienti oncologici e cosa stiamo imparando.

Perché ora più che mai è importante dedicare energie e tempo alle politiche della prevenzione?

La pandemia Covid-19 sta rendendo difficile non solo dare al tema la visibilità che merita, ma anche migliorare le buone pratiche di prevenzione in un momento in cui i programmi di screening globali hanno subito interruzioni diffuse. La collaborazione tra Esmo e Iarc va proprio in questa direzione e si basa sul nostro impegno condiviso per comprendere i fattori di rischio dei tumori su base scientifica. Abbiamo raccolto tutte le risorse facilmente consultabili online per integrare tutto ciò che gli operatori sanitari devono sapere sulla prevenzione. Le risorse disponibili sulla piattaforma di e-learning World Cancer Report Updates sono pensate per il mondo oncologico e per aiutare i medici a perfezionare o sviluppare le competenze di cui hanno bisogno per veicolare un messaggio accurato e di forte impatto.

In che modo gli oncologi possono contribuire alla prevenzione visto che visitano pazienti che hanno già ricevuto una diagnosi di tumore?

Niente è più affidabile delle informazioni fornite dai professionisti. La nostra comunità ha tradizionalmente considerato la prevenzione un argomento principalmente per i medici di famiglia e specialisti, ma è interessante evidenziare che i giornalisti, quando hanno bisogno di un parere sul tema, in genere fanno riferimento agli oncologi. In qualità di professionisti dobbiamo essere in grado di fornire risposte competenti basate su una solida conoscenza dei dati scientifici più recenti, dei dati sulle guarigioni e dei risultati della ricerca. Oggi sappiamo che comportamenti quali smettere di fumare, migliorare la propria dieta o iniziare una routine di esercizio fisico possono migliorare la qualità della vita di un paziente anche dopo che è stato diagnosticato un tumore, e possono influenzare positivamente l’esito della malattia e prevenire le recidive.

Siamo abituati a considerare gli stili di vita importanti soprattutto per la prevenzione di altre malattie, ma non per i tumori. Come stanno le cose?

In realtà, secondo la stima di Iarc, si potrebbero prevenire fino alla metà dei casi nel mondo eliminando i fattori di rischio legati allo stile di vita e all’ambiente. Inoltre, tra questi tumori più di uno su otto includono tumori maligni correlati a malattie infettive come epatite, Hpv e Hiv che a loro volta potrebbero essere controllate grazie a misure sociali e vaccini. D’altro canto, stiamo scoprendo sempre più i benefici dell’attività fisica, che non solo riduce il rischio complessivo di tumori contribuendo al controllo del peso, ma ha anche effetti protettivi contro diversi tipi di tumore non correlati alla massa corporea. Queste sono misure di prevenzione facilmente attuabili che devono essere prese in considerazione adesso, soprattutto date le limitate opzioni a nostra disposizione di fronte a un cancro metastatico.

Nel caso di malattie infettive come l’Hpv o papilloma virus e l’epatite, un altro problema è che molte persone hanno più paura dei vaccini che delle malattie in sé. Come si supera quest’ostacolo?

Occorre una forte spinta politica per spiegare che i vaccini proteggono anche dai tumori, che sono un’opportunità per tutti gli adolescenti e gli adulti che possono ancora fare affidamento sulla prevenzione piuttosto che cercare di curare quella che continua ad essere una malattia con elevato tasso di mortalità.

A proposito di vaccini, l’Europa sta correndo per immunizzare il maggior numero di persone nel più breve tempo possibile e in molti paesi, tra cui l’Italia, si chiede di dare priorità anche ai pazienti oncologici. Avete dati che ‘fotografano’ la situazione europea?

Stiamo sollecitando il più possibile le istituzioni e chi fornisce servizi sanitari per garantire la vaccinazione urgente ai pazienti oncologici e a chi si prende cura di loro. Disponiamo ancora di dati molto limitati relativi alle procedure di vaccinazione per questa specifica popolazione di pazienti. Per questo motivo Esmo ha lanciato un invito all’azione che riguarda anche una accurata raccolta dati. Questo è un passaggio fondamentale per comprendere meglio la profondità e la durata della risposta immunitaria dei pazienti oncologici alla vaccinazione Covid-19. Inoltre, vorrei sottolineare che tutti i nostri pazienti devono essere vaccinati, comprese le persone fragili, gli anziani, quelli che affrontano le cure, poiché i pazienti oncologici sono soggetti maggiormente a rischio, con una mortalità dovuta al Covid-19 che varia dal 15% ad oltre il 40%.

Durante la pandemia, medici e pazienti hanno scoperto la telemedicina: che ruolo sta avendo per i pazienti oncologici e quale ruolo potrà avere in seguito anche come strumento per far arrivare la prevenzione ai giovani?

La pandemia ha contribuito ulteriormente ad incentivare consulti, visite e meeting virtuali. Durante la prima ondata, quando molte visite e servizi oncologici sono stati differiti o sospesi, è stato un valido strumento per comunicare coi pazienti, e i riscontri sono stati molto positivi. Credo sia un supporto utile ed efficace che rimarrà anche alla fine della pandemia, ma sarà fondamentale ottimizzare l’utilizzo di questo servizio, che potrebbe essere integrato nella routine clinica. Per quanto riguarda i giovani, l’utilizzo di nuove risorse digitali e l’organizzazione di momenti di condivisione e partecipazione come i meeting, potrebbero diventare uno strumento per raggiungere un pubblico sempre più vasto e sensibilizzarlo su temi importanti quali la prevenzione e l’adozione di uno stile di vita più salutare.

Cosa può fare la comunità oncologica per aumentare la consapevolezza e l’accettazione della prevenzione dei tumori?

Prima di tutto la prevenzione sarà integrata in maniera più sistematica negli eventi di Esmo e poi diventerà anche una chiara priorità nelle attività della futura fondazione “International Cancer Foundation”, che stiamo istituendo e attraverso la quale potremo pianificare programmi mirati a promuovere la prevenzione in tutto il mondo. Come oncologi dobbiamo puntare l’attenzione sul fatto che la nostra disciplina, l’oncologia, ha raggiunto un punto in cui stiamo facendo molti progressi con trattamenti come l’immunoterapia, ma non saremo in grado di fornirli a tutti i pazienti se i casi continuano ad aumentare in maniera esponenziale. L’incidenza dei tumori combinata con l’epidemiologia di una popolazione con un’elevata aspettativa di vita renderanno il nostro compito insostenibile nel tempo, il che significa che l’unico modo per evitare future disparità nell’accesso alle cure è ridurre il numero di tumori e la loro gravità una volta individuate tramite screening. La situazione non è disperata, ma è urgente invertire la tendenza attuale.