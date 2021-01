Di cosa è morto Solange? I funerali si sarebbero dovuti tenere oggi, sabato 9 gennaio, ad un paio di giorni dal ritrovamento del corpo sul divano di casa, dove il sensitivo ha passato gli ultimi momenti della sua vita, che si è spenta improvvisamente a causa di un malore.

Un malore sospetto dato che lo scorso 2 gennaio Solange si era recato al pronto soccorso, lasciato il giorno stesso dato che in seguito avrebbe firmato per non essere ricoverato.

Come rivelato dal Corriere della Sera, il pm Sabrina Carmassi ha così richiesto l’autopsia. Fra le pagine dello stesso quotidiano, il responsabile del Festival Culturale della Versiliana ha così ricordato il sensitivo:

“Da qualche anno, dopo la morte della mamma si era isolato, ma non credo avesse problemi economici. Andava in tv, aveva rubriche su alcuni giornali e continuava ad amare il suo lavoro”.

A parlare in questi giorni è stata anche Vladimir Luxuria, amica di Solange, che ha rivelato a FanPage:

“L’ho sentito un po’ giù nell’ultimo periodo, forse si sentiva un po’ trascurato dalla televisione, sarebbe voluto andare più spesso in tv. Ma amava anche la sua vita ritirata, in campagna tra le sue galline. […] Ci sono rimasta male perché non me lo aspettavo. Non mi aveva mai detto di avere dei problemi fisici, mi sembrava che avesse più dei problemi di umore”.

Solange, Luxuria: “È morto da solo, mi diceva frasi preoccupanti”

“È morto da solo. […] Solange aveva questi sbalzi di umore e questo aveva ingannato un po’ tutti. […] Secondo me si è proprio lasciato andare. Il mio sospetto è che abbia avuto un malore ma che non abbia volutamente chiedere soccorso e si sia lasciato andare. Ultimamente, nelle nostre telefonate, usava frasi un po’ preoccupanti. Ogni tanto mi diceva ‘quando non ci sarò più’, oppure ‘che cosa ci sto a fare, Luxy’. Solange aveva scelto di vivere da solo, amava la sua solitudine, meditava e amava stare in mezzo alla natura ma nell’ultimo periodo mi diceva delle frasi un po’ preoccupanti. Era un po’ triste, sì. Amava mostrarsi giocoso ma nell’ultimo periodo era un po’ più giù”.

Vladimir Luxuria ha ricordato Solange anche sui social.