Solana domina DEX e DeFi

Solana è una blockchain in costante crescita e si è imposta come leader delle performance, gestendo oltre il 50% del volume globale dei DEX grazie a transazioni iperveloci e costi minimi. La rete ha generato entrate record per 2,4 miliardi di dollari, trainata da applicazioni come Jupiter, Raydium e Meteora.

Tra i principali token operanti sulla blockchain di Solana, spiccano la performance di Pump.fun, che registra un rialzo del +50%, e il rally di Meteora, che registra un incremento intraday del +22%. L’ecosistema DeFi di Solana si distingue per un’efficienza del capitale senza pari, con differenti DEX, tra i quali Meteora, un “Dynamic Yield Layer” progettato per ottimizzare i rendimenti dei fornitori di liquidità.

Meteora quota 0,3180 USDT e sul grafico daily si osserva una panoramica dalla sua quotazione. Dopo aver registrato un ATH in area 0,68 USDT, il prezzo ha avviato una fase di contrazione per tutto il mese di novembre, con dicembre che ha segnato un minimo in area 0,2037 USDT. Da questo minimo, Meteora ha iniziato una fase di rimbalzo che si è protratta fino alla prima settimana di gennaio 2026.

Il movimento odierno è accompagnato da un forte incremento dei volumi di cambio. Nel breve periodo, la prima resistenza che il prezzo di MET deve superare si colloca in area 0,3410 USDT. A seguire, si individuano due resistenze più rilevanti in area 0,3830 USDT e la principale in area 0,4220 USDT.

Pump.fun quota 0,002870 USDT e il token è stato lanciato sugli exchange ad agosto 2025. La struttura di Pump.fun ha rivoluzionato la creazione di token attraverso un sistema di bonding curve che elimina la necessità di liquidità iniziale. Una volta raggiunta una determinata capitalizzazione, il token migra su PumpSwap, il DEX nativo della piattaforma. Sul grafico weekly di Pump si osserva un’ATH a 0,008975 USDT toccato a settembre, da cui è partita una fase di contrazione che si è protratta fino a metà dicembre.