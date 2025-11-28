Sogni Lucidi Negli Stati Uniti

Di solito non abbiamo il potere di influenzare ciò che sogniamo, ma avere il controllo sui propri sogni non è impossibile. In determinate circostanze possiamo trasformare il mostro che ci sta rincorrendo in un topolino, o volare in cielo come un uccello. Basta rendersi conto di stare sognando mentre dormiamo, ovvero fare un sogno lucido.

La maggior parte delle persone prova a fare sogni lucidi perché è divertente. Martin Dresler, che dirige il laboratorio di ricerca sul sonno e la memoria dell’istituto Donders per il cervello, la cognizione e il comportamento, nei Paesi Bassi, spiega che fare sogni lucidi è più facile per alcune persone che per altre e che c’è anche chi non ci riesce mai. Alcune ricerche suggeriscono che fare sogni lucidi è più semplice per chi presenta determinati tratti caratteriali, come essere aperto ed estroverso o tendere a fare molti incubi.

Finora non è stata scoperta una tecnica affidabile per indurre il sogno lucido a comando, ma alcuni metodi possono renderlo più probabile. Quasi tutti consigliano di pensare di più ai sogni e di sviluppare un’ossessione. Innanzitutto è importante saper ricordare i sogni, perché capita di sognare lucidamente ma poi si dimentica di averlo fatto. Per migliorare la memoria onirica, si consiglia di tenere gli occhi chiusi dopo il risveglio e dedicare un po’ di tempo a ricordare l’ultimo sogno. Anche tenere un diario dei sogni può aiutare.

Inoltre, è fondamentale coltivare la volontà e dirci: “La prossima volta che sogno, voglio rendermene conto”. I sognatori lucidi dicono di affidarsi a vari indizi per capire di essere in un sogno, come accendere una luce o leggere un libro in sogno, che è molto difficile, se non impossibile. Per chi volesse provare a fare sogni lucidi, esistono tecniche come il “wake-back to bed” e la “mnemonic induction of lucid dreams”.

La tecnica “wake-back to bed” consiste nell’impostare la sveglia una o due ore prima del solito, restare svegli per 10-20 minuti, poi tornare a letto e ripetere istruzioni chiare come “la prossima volta che sogno, mi accorgerò che è un sogno”. consigliabile esercitarsi soltanto due o tre volte la settimana, perché è faticoso. L’obiettivo è ottenere la lucidità senza sacrificare la qualità del sonno.

Il sogno lucido potrebbe rappresentare una risorsa per aiutare chi ha incubi ricorrenti, riducendone la frequenza, l’intensità e le ricadute psicologiche. Tuttavia, le persone che soffrono di disturbi del sonno e parasonnie farebbero bene a consultare uno specialista prima di provare a restare lucide durante i sogni. Inoltre, chi attraversa uno stato psicotico o maniacale, o presenta sintomi dissociativi gravi dovrebbe sperimentare il sogno lucido soltanto sotto sorveglianza clinica, o rinunciarci.