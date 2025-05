Sognando Ballando: Mariotto Difende il Format Nonostante il Flop

Nell’ultima puntata di “La Volta Buona”, il giurato Guillermo Mariotto ha elogiato il programma “Sognando Ballando”, nonostante il suo share oscillante tra il 14% e il 16%. Mariotto ha definito il format un “esperimento riuscito” e ha dichiarato di essersi divertito. La conduttrice Rossella Erra ha annunciato che venerdì prossimo ci sarà un’importante presenza: Raimondo Todaro, ex concorrente di “Ballando con le Stelle”.

Mariotto ha reso noto che, nonostante alcune tensioni in passato, ha ricevuto il perdono e si è sentito ottimista riguardo al programma. Ha evidenziato un certo coinvolgimento del pubblico, che si sta schierando e seguendo con interesse le vicende del format.

Il pubblico attende ora l’episodio finale, sperando in un incremento degli ascolti. La prima puntata ha raggiunto 2,4 milioni di spettatori con il 16,7% di share, mentre le successive hanno segnato il 15,4% e il 14,2%. Mariotto ha sottolineato che un aumento fino all’18% sarebbe un buon risultato per chiudere la stagione in bellezza. Tanta attesa dunque per il prossimo venerdì.

