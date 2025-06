Sognando Ballando: Chiquito vince e accende la polemica!

Il 30 maggio 2025, la finale di Sognando… Ballando Con Le Stelle, il programma di Milly Carlucci, ha visto trionfare Chiquito, all’anagrafe Yovanny Moreta Felis, ballerino caraibico. In coppia con Anastasia Kuzmina, Chiquito ha ottenuto la vittoria, diventando il nuovo maestro del format originale. Nonostante il suo talento, il verdetto ha scatenato polemiche sui social. Gli utenti hanno espresso opinioni divergenti, con alcuni che sostenevano la sua vittoria, mentre altri l’hanno criticata, sottolineando come il ballerino abbia beneficiato del supporto sociale derivante dalla presenza di Wanda Nara, una celebrità con oltre 17 milioni di follower su Instagram.

Il secondo posto è stato assegnato ex aequo a Janiya con Gabriel Garko e a Hugo con Federica Nargi. La giuria, composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, ha sommato i voti con quelli del pubblico per determinare il vincitore. Durante l’esibizione finale, Chiquito ha deluso alcuni spettatori per la mancanza di armonia con la partner, che ha mostrato evidenti difficoltà di ritmo.

Sui social, le reazioni sono state contrastanti. Se pochi utenti hanno apprezzato la vittoria, molti altri l’hanno considerata immeritata, citando altri concorrenti che avrebbero meritato un posto sul podio. Alcuni commenti hanno criticato la giuria e il sistema di votazione, esprimendo delusione e avvertendo di un possibile abbandono del programma da parte di alcuni telespettatori.

