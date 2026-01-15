Sogei 50 anni di tecnologia in Italia

La Società Generale di Informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sogei, celebra cinquant’anni di attività. Questo percorso ha accompagnato la digitalizzazione dello Stato italiano sin dalle sue fondamenta. Fondata come laboratorio pionieristico di informatica pubblica, l’azienda è oggi il cuore tecnologico che governa dati, sistemi e piattaforme al servizio di cittadini, imprese e amministrazioni centrali.

Nel corso dei decenni, Sogei ha realizzato progetti che hanno segnato la modernizzazione dei servizi pubblici, come il primo Codice Fiscale, l’Anagrafe Tributaria, l’ANPR, la digitalizzazione del Catasto, la dichiarazione dei redditi precompilata, la Fatturazione Elettronica, la ricetta dematerializzata e la piattaforma UNICA. Queste infrastrutture strategiche hanno ridefinito il rapporto tra lo Stato e la società civile, rendendo l’Italia uno dei Paesi più avanzati nei processi di interoperabilità pubblica.

Per Cristiano Cannarsa, Amministratore Delegato di Sogei, questo anniversario è un atto di gratitudine verso chi ha creduto nel valore della digitalizzazione come strumento di equità e democrazia. La società è cresciuta insieme alle istituzioni, diventando un partner d’innovazione per l’intera Pubblica Amministrazione.

Sogei punta a valorizzare il patrimonio informativo pubblico come asset strategico per il futuro del Paese, al pari di quello immobiliare, e a governare la transizione digitale con sostenibilità e responsabilità istituzionale. Il cinquantesimo compleanno non rappresenta quindi un traguardo, ma un nuovo punto di partenza verso una PA sempre più intelligente, sicura e vicina ai cittadini.