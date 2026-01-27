Software spia ECM in Italia

Il ministro Carlo Nordio è stato invitato a spiegare, insieme a Palazzo Chigi, l’utilizzo del software ECM sui pc dei magistrati italiani. Il software in questione è in grado di accedere ai pc, anche senza permesso, e ciò ha sollevato pesanti interrogativi sull’infiltrazione e il controllo dei dispositivi.

L’Associazione nazionale magistrati ha espresso preoccupazione per l’utilizzo di questo software, che potrebbe compromettere la sicurezza e la riservatezza delle indagini e delle attività dei giudici e pubblici ministeri. I magistrati chiedono chiarimenti al ministro Nordio e un intervento immediato per garantire la segretezza necessaria.

L’Agenzia per la Cybersicurezza ha risposto alle accuse, affermando che la funzionalità di controllo remoto del software ECM è sempre rimasta disabilitata e che l’eventuale utilizzo improprio dei permessi amministrativi lascerebbe traccia nei log di sistema. Tuttavia, restano senza risposta diverse domande, come il motivo per cui il software è stato installato e implementato, e perché il dirigente del ministero ha attribuito la responsabilità della sua presenza alla Presidenza del Consiglio. Inoltre, non è stato chiarito perché la capo di gabinetto del ministro Nordio ha rifiutato di rendere pubblici i dati di accesso.