6.4 C
Roma
martedì – 27 Gennaio 2026
Tecnologia

Software spia ECM in Italia

Da stranotizie
Software spia ECM in Italia

Il ministro Carlo Nordio è stato invitato a spiegare, insieme a Palazzo Chigi, l’utilizzo del software ECM sui pc dei magistrati italiani. Il software in questione è in grado di accedere ai pc, anche senza permesso, e ciò ha sollevato pesanti interrogativi sull’infiltrazione e il controllo dei dispositivi.

L’Associazione nazionale magistrati ha espresso preoccupazione per l’utilizzo di questo software, che potrebbe compromettere la sicurezza e la riservatezza delle indagini e delle attività dei giudici e pubblici ministeri. I magistrati chiedono chiarimenti al ministro Nordio e un intervento immediato per garantire la segretezza necessaria.

L’Agenzia per la Cybersicurezza ha risposto alle accuse, affermando che la funzionalità di controllo remoto del software ECM è sempre rimasta disabilitata e che l’eventuale utilizzo improprio dei permessi amministrativi lascerebbe traccia nei log di sistema. Tuttavia, restano senza risposta diverse domande, come il motivo per cui il software è stato installato e implementato, e perché il dirigente del ministero ha attribuito la responsabilità della sua presenza alla Presidenza del Consiglio. Inoltre, non è stato chiarito perché la capo di gabinetto del ministro Nordio ha rifiutato di rendere pubblici i dati di accesso.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Concerto Es/Sé al Teatro Nazionale di Genova
Articolo successivo
Sconfitta dell’Olimpia Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.