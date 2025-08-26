Software Embedded Engineer – Roma

OVERTECH Consulting cerca un/a Software Embedded Engineer per un team tecnico dedicato allo sviluppo di sistemi embedded avanzati nel settore Defence.

La figura selezionata si occuperà di:
– Sviluppo di software su piattaforme embedded.
– Collaborazione con il team nella progettazione e implementazione di soluzioni.
– Test e validazione del software sviluppato.

Requisiti:

  • Esperienza in sviluppo software embedded.
  • Conoscenza di linguaggi di programmazione (C/C++, Python).
  • Familiarità con sistemi operativi real-time.
  • Capacità di lavorare in team e problem solving.

Benefit:

  • Ambiente di lavoro innovativo.
  • Formazione continua e aggiornamenti professionali.
  • Opportunità di crescita professionale.

Se sei interessato/a a questa opportunità, invia il tuo CV oggi stesso!


Software Embedded Engineer – Roma

Software Embedded Engineer per sviluppare sistemi avanzati in ambito Defence. Richiesta esperienza in C/C++. Beneficio: innovazione tecnologica.

