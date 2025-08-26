Software Embedded Engineer – Roma

La figura selezionata si occuperà di:
– Sviluppo di software su piattaforme embedded.
– Collaborazione con il team nella progettazione e implementazione di soluzioni.
– Test e validazione del software sviluppato.
Requisiti:
- Esperienza in sviluppo software embedded.
- Conoscenza di linguaggi di programmazione (C/C++, Python).
- Familiarità con sistemi operativi real-time.
- Capacità di lavorare in team e problem solving.
Benefit:
- Ambiente di lavoro innovativo.
- Formazione continua e aggiornamenti professionali.
- Opportunità di crescita professionale.
Se sei interessato/a a questa opportunità, invia il tuo CV oggi stesso!
