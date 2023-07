Softlab: Giovanni Casto nuovo AD, Maurizio Marti presidente

– Il consiglio di amministrazione di Softlab, azienda quotata su Euronext Milan e attiva nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, ha deliberato all’unanimità la cooptazione di Maurizio Marti in sostituzione di Daniele Lembo, dimessosi lo scorso 16 giugno dall’incarico di consigliere e amministratore delegato. Maurizio Marti era risultato primo dei non eletti della lista di appartenenza di Lembo presentata dal socio Tech Rain in vista dell’assemblea del 27 aprile 2023.

Nella medesima seduta, il CdA ha: nominato presidente Maurizio Marti; nominato Giovanni Casto nuovo amministratore delegato; conferito ulteriori deleghe gestionali al consigliere esecutivo Caterina Trebisonda, confermata anche nel ruolo di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; revocato il consigliere Francesco Ponzi Provenzano dall’incarico di lead independent director, non ritenendo più necessaria tale figura.

Il CdA ha infine approvato l’accordo avente ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato dirigenziale e di amministrazione tra la società e Lembo, con la corresponsione delle competenze di fine rapporto e di un importo pari a 10.000 euro a titolo transattivo novativo. In relazione alla carica di consigliere e AD, l’accordo prevede inoltre la liquidazione degli importi residui dovuti a titolo di emolumenti, calcolati in funzione dei giorni di effettiva permanenza in carica e, pertanto, fino al 22 giugno 2023.

Foto: © rawpixel