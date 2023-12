Softec lascia Euronext Growth Milan, convoca l’assemblea

– Il Consiglio di Amministrazione di Softec ha deliberato di procedere alla convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, prevista il 19 gennaio, per deliberare in merito alla proposta di revoca dell’ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie emesse dalla Società su Euronext Growth Milan.

La proposta di revoca, ad avviso del Consiglio di Amministrazione – spiega una nota – si giustifica per le seguenti motivazioni: alla quotazione su Euronext Growth Milan, anche considerando il percorso di riposizionamento strategico realizzato dalla Società negli ultimi anni, non è conseguita un’adeguata valorizzazione della Società stessa, né si è realizzato il ricorso a nuove fonti di capitale per il perseguimento delle strategie di crescita aziendali; la Revoca o “delisting” garantirebbe una concreta razionalizzazione dei costi operativi, in conseguenza del contenimento degli adempimenti e degli oneri derivanti dallo status di società quotata su un sistema multilaterale di negoziazione, con una flessibilità adeguata alla Società e con la possibilità di concentrare maggiori risorse operative e finanziarie sulle proprie attività tecniche e commerciali, per il perseguimento degli obiettivi di crescita nel mercato di riferimento previsti dal piano industriale; essendo controllata dalla società Beewize, società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, l’Emittente potrà mantenere, in ogni caso, un adeguato profilo di trasparenza informativa verso il mercato e il sistema finanziario, potendo conservare così le caratteristiche positive della quotazione, essendo la principale controllata operativa di un Gruppo quotato.

La permanenza delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan ed i connessi adempimenti – si legge nella nota – “non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse della Società stessa”.