Sofia Raffaeli conquista le Olimpiadi di Parigi con i suoi esercizi perfetti

Sofia Raffaeli è la nuova fata delle Olimpiadi di Parigi che ha conquistato il web. Al momento della stesura di questo articolo non ha ancora vinto nessuna medaglia (la finale ci sarà nel pomeriggio), ma grazie a tutti gli esercizi eseguiti a Parigi ha dimostrato di essere una delle candidate alla conquista di un oro/argento/bronzo.

Con la prova della palla ha incantato, con quella del cerchio è balzata davanti a tutte le avversarie, poi è arrivata la prova in pedana con clavette e infine quella del nastro. Esibizioni che le hanno fatto totalizzare ben 139.100 punti e che la vedono arrivare in finale, al momento, prima in classifica.

Nata a Chiaravalle nel 2004, Sofia Raffaeli è una nuova leva della ginnastica ritmica italiana. “Gli esercizi sono andati bene“, ha dichiarato a RaiNews, “Diciamo che alcune cose non sono state fatte nel modo giusto, ma conosco il mio potenziale e cerco di stare più tranquilla possibile e fare il massimo“.

Oggi pomeriggio (venerdì 9 agosto) le dieci migliori che hanno superato le pre-finali si esibiranno per cercare di portare a casa una medaglia. Fra loro, oltre Sofia Raffaeli, anche la collega Milena Baldassarri, che accede dopo aver conquistato il nono posto. Ovviamente dita incrociate, ma – al di là di come andrà – nella ginnastica ritmica è nata una stella.

Sofia Raffaeli, i video alle Olimpiadi di Parigi

MERAVIGLIOSA SOFIA ✨✨✨ Dopo le prime due rotazioni di all-around, l’azzurra è in testa alla classifica col miglior punteggio nel cerchio e il quinto nella palla🤸‍♀️💙 #HomeOfTheOlympics #Paris2024 #ItaliaTeam #RhythmicGymnastics #Raffaeli pic.twitter.com/bI9nQc6n0I — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 8, 2024

Il concetto di eleganza e bravura in un video 🤩 Sofia Raffaeli si muove leggiadra col nastro e si qualifica come prima nella finale della ginnastica ritmica 👏🇮🇹#homeoftheolympics #paris2024 #ItaliaTeam pic.twitter.com/FrfFkVyNlO — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 8, 2024

Il mondo della ginnastica italiana quest’anno si è dato molto da fare: in quella artistica hanno vinto due medaglie (una d’oro e una di bronzo) le atlete Alice D’Amato e Manila Esposito.