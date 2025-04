Sofia, la nuova fidanzata di Anna Lou dopo la separazione da Dora

Nel maggio 2023, Anna Lou Castoldi ha discusso pubblicamente della sua relazione con Dora, rivelando il loro desiderio di costruire una famiglia e vivere insieme. Tuttavia, questi sogni si sono infranti un anno fa quando si sono lasciate. Anna ha sottolineato che nonostante la separazione, esiste ancora una forte stima e rispetto reciproco, dichiarando: “Noi due ci vogliamo ancora un sacco di bene. È stata una cosa d’amore, perché non è che l’amore va via.” Attualmente, Anna sta vivendo una nuova storia d’amore con una ragazza di nome Sofia.

Durante un’apparizione a Domenica In, Anna ha parlato per la prima volta della sua nuova compagna, dichiarando: “Sono molto innamorata di lei” e spiegando come si siano conosciute a una festa. Ha raccontato che non è stato un colpo di fulmine, ma dopo essersi scritte e sentite per un po’, hanno iniziato a stare insieme. Asia Argento, madre di Anna, ha approvato la relazione, esprimendo la sua soddisfazione riguardo alla nuova fidanzata.

La storia con Sofia sembra essere recente, considerando che lo scorso dicembre Anna aveva espresso interesse per il suo maestro di danza, Nikita Perotti, a Ballando Con le Stelle. In quell’occasione, aveva descritto il loro legame come speciale, evidenziando il forte legame e la confidenza tra di loro. Tuttavia, ora Anna si concentra sulla sua nuova relazione, segnata da un amore sincero e vissuto con gioia.