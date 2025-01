SOFIA KOURTESIS in concerto a BASE Milano per Le Cannibale: Un’Esperienza Unica di Musica e Cultura

Sabato 25 gennaio, BASE Milano ospiterà Sofia Kourtesis, emergente protagonista della musica elettronica, durante le serate Le Cannibale. Originaria del Perù, Sofia è musicista, dj e producer, nota per il suo stile ricercato che unisce ritmi latini, elettronica e campionamenti evocativi. Il suo sound, ipnotico e raffinato, spazia da sonorità tecno berlinesi a influenze latino-americane, creando un mix unico e apprezzato a livello globale. Paragonabile a Peggy Gou per le contaminazioni culturali e un sound orecchiabile ma sofisticato, Sofia si distingue per la sua musica intensa, in grado di trasformare suoni quotidiani in racconti universali.

La serata avrà inizio dalle 23.00 con un djset di Velasco, che proporrà ritmi elettronici e downtempo. Gli eventi Le Cannibale sono noti per la loro capacità di attrarre un pubblico variegato, e la presenza di Sofia Kourtesis promette un’esperienza musicale straordinaria.

Per maggiori informazioni, il djset di Sofia Kourtesis e Velasco si svolgerà a partire dalle 23.00, fino alle 04.00, in via Bergognone 34, Milano. I dettagli possono essere trovati sul sito lecannibale.it/lc-sofiakourtesis/.