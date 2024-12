Sofia Goggia inarrestabile, suo il SuperG di Beaver Creek

Sofia Goggia torna a trionfare nella Coppa del Mondo di sci, conquistando il SuperG di Beaver Creek dopo un periodo difficile. L’azzurra ha ottenuto il primo posto con un tempo di 1.03.90, a 0.48 secondi dalla svizzera Lara Gut-Behrami e a 0.55 dall’austriaca Ariane Raedler. Questa vittoria segna un importante e emozionante ritorno, dato che Goggia era stata lontana dalle competizioni per 313 giorni a causa di un infortunio che le ha causato la frattura della tibia e del malleolo. Dopo il secondo posto nella discesa libera in Colorado, il successo nel SuperG dimostra la forza e la determinazione dell’atleta italiana.

La competizione ha visto anche buone performance da parte di altre sciatrici italiane. Federica Brignone ha chiuso al quinto posto, mentre Marta Bassino ha ottenuto il sesto. Elena Curtoni ha concluso al nono posto e Roberta Melesi all’undicesimo. Questi risultati evidenziano non solo il talento di Goggia, ma anche la solidità della squadra italiana nel panorama dello sci alpino.

La vittoria di Goggia è particolarmente significativa in quanto arriva in un contesto difficile e dopo una lunga riabilitazione. La sua determinazione e il duro lavoro svolto per tornare in forma hanno ripagato, rendendo questo successo ancora più dolce. L’atleta ha dimostrato di essere un punto di riferimento non solo per le sue compagne di squadra, ma anche per tutti gli appassionati di sci.

Il pubblico ha potuto assistere a una gara avvincente, con Goggia che ha saputo gestire la pressione e sfoderare una prestazione di alto livello. La sua carriera è contrassegnata da momenti di grande intensità e questa vittoria rappresenta un nuovo inizio.

Le prossime gare saranno decisive per valutare ulteriormente la condizione di Goggia e il suo potenziale nel circuito di Coppa del Mondo. Con questa vittoria, l’azzurra si riprende il suo posto tra le migliori sciatrici e continua a ispirare molte giovani atlete nel panorama dello sport invernale.