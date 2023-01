Sofia Goggia co-conduttrice di Sanremo 2023? Le sue parole

La sciatrice plurimedagliata Sofia Goggia sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2023? L’indiscrezione ha iniziato a circolare a macchia d’olio nei giorni scorsi e la stessa Gazzetta dello Sport l’ha battuta.



Ma quanto c’era di vero in tutto ciò?



A smentire è stata proprio Sofia Goggia a RTL 102.5

Per le prossime settimane sarò in località montane. Ma nell’ultima settimana di gennaio andrò in una località dove c’è caldo e sole per preparare i mondiali. A Sanremo non ci sarò. Sanremo è un sogno di tutti, mi piacerebbe andarci. Ma il mio obiettivo è vincere questi mondiali. Non sono stata chiamata da Amadeus, si tratta di una voce di corridoio e basta. Mi sono immaginata però su quelle scale: vincere le Olimpiadi è più facile rispetto alla scalinata dell’Ariston”. – Ha dichiarato la sciatrice – “Sono in un raduno in Val di Fassa per la Coppa del Mondo. La mano è ancora un po’ dolorante. Tenere il bastone non è semplice, gestire una leva di un metro e mezzo non è semplice in discesa. Parecchio dolore in partenza, ma si stringono i denti e si va avanti”.