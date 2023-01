Sofia Giaele, scattano due baci appassionati con Andrea, la confessione della De Donà

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare ed è il caso di Sofia Giaele De Donà. Lo scorso novembre durante ‘obbligo o verità’ la gieffina ha baciato Attilio Romita e non si è limitata a un bacio a stampo, ma ha seguito le indicazioni che le sono state date ed ha regalato un limone al giornalista. Ieri sera i vipponi hanno organizzato il gioco della bottiglia e a Sofia Giaele è andata benissimo, visto che questa volta ha ‘dovuto’ limonare Andrea Maestrelli e non una volta, ma due!

Che dire, beata Sofia Giaele…



Non solo limoni con i manzi, Sofia Giaele ieri ha fatto anche delle rivelazioni poco piacevoli. Durante una chiacchierata con Luca Onestini la ragazza ha parlato del bullismo che ha subito da adolescente dai suoi compagni di scuola (che la umiliavano anche su Twitter).

“Se andate su Twitter e scrivete il mio nome escono delle cose terribili. Ho subito del vero bullismo. Mi hanno offesa ovunque in tanti tweet. Facevano anche dei fotomontaggi e modificavano le mie foto. Se fai una ricerca escono delle robe oscene.

Quando sono entrata al GF Vip ho raccontato agli autori che alle superiori ho dovuto cambiare varie scuole per problemi di bullismo. Le persone che mi hanno bullizzata da ragazza sono le stesse che poi di recente dicevano che non ero sposata e che mie ero inventata il matrimonio. Il GF nella seconda puntata è andato nel mio paese ad intervistare le persone e io ho dovuto mostrare il certificato di matrimonio. Tra gli intervistati c’era uno dei miei bulli, che davanti la telecamera diceva di non credere al mio matrimonio. Uno l’ho riconosciuto di sicuro, quindi si tratta delle stesse persone.

Io ho cambiato cinque scuole, mi sono dovuta trasferire a Milano. Guarda che anche Alfonso Signorini se n’è accorto. Dopo che hanno intervistato le persone del mio paese ha detto: ‘Hai dovuto cambiare delle scuole e ti sei trasferita, abbiamo visto che non sei molto amata nella tua città. Dicono che non sei sposata davvero’. Dopo quasi 10 anni questi continuano, dopo che mi hanno fatto passare gli anni più brutti della mia vita”.