Sofia Federico è una delle protagoniste della nuova edizione de Il Collegio e nel corso dell’ultima puntata ha avuto la possibilità di chiamare a casa. Una chiamata a tratti spiazzante considerando la freddezza della ragazza nei confronti del padre.

“Pronto papà? Ciao. Come sta andando qua? Non sta andando male visto che sono stata eletta rappresentante di classe e le lezioni sono interessantissime e partecipo con vivacità“. Quando però il padre ha provato a rompere il muro dell’imbarazzo: “Non ti manchiamo perché sappiamo che non ti manchiamo. Oppure ti manchiamo un po?“, la figlia ha risposto glaciale: “No, no, non ti preoccupare“. La telefonata è così proseguita: “Ti vogliamo tanto bene e ci manchi“; “Grazie, sì“; “Ciao Sofia, un bacio grande“; “Ciao“.

Solo dopo aver riattaccato la collegiale ha spiegato il perché di tale freddezza:

“A me casa non piace, la mia casa la detesto. Essere qui per me è un’esperienza talmente bella che certi richiami del passato li vorrei evitare al momento”.

Sofia Federico de Il Collegio: “Sono stata derisa dai miei genitori perché non mi depilo”

Il rapporto fra Sofia Federica ed i suoi genitori è venuto a galla anche poco dopo, durante una lezione di fisiognomica.

“Mi sono sentita vittima di pregiudizi. Essendo io una donna che non pratica la depilazione mi sono state dette cose obbrobriose. Come se il non depilarsi fosse mancanza di cura. Mi è stato detto anche dai miei genitori, spero scherzando, che al mare non vogliono andare al mare con me perché altrimenti si vergognano e le persone possono iniziare a parlare. Le persone mi dicono che faccio schifo, che sembro una scimmia e che non troverò mai un uomo. Vengo insultata tutti i giorni da quando sono piccola”.

Senza dubbio la miglior collegiale del 1977.

comunque è vergognoso tutto ciò, i genitori che non vogliono andare in spiaggia con la figlia solo perché ha i peli sotto le ascelle💀#ilcollegio pic.twitter.com/GqAJQ2nZUZ — alessio😵‍💫 (@sonosimpaticoo) November 9, 2021